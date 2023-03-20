«رجل الجراثيم» يقدم صورة مفزعة عن بكتيريا السرير والوسائد

حذر عالم الأحياء الدقيقة جيسون تيترو، المعروف باسم Germ Guy (رجل الجراثيم)،على الإنترنت مشيرا إلى أن ملايين الجراثيم تنمو على ملاءات السرير لدينا.

وفي تجربة نقل تفاصيلها موقع «اندي» الإخباري، طُلب العالم جيسون من بعض متابعيه استخدام ملاءات السرير لمدة أربعة أسابيع، لكي يقوم بفحصها لاحقا.

وتبين في النتيجة النهائية أن ملاءة السرير التي يبلغ عمرها شهرًا تحتوي على ما يقرب من 10 ملايين من أصناف بكتيريا، وهذا ليس فقط ستة أضعاف العدد الكامن على فرشاة الأسنان، ولكنه أكثر مما يمكن إيجاده على كرسي الحمام كما يقول.

ويفسر ذلك مشيرا إلى الوسائد على سبيل المثال باعتبارها الأكثر اتساخًا تحتوي على 12 مليون نوع بكتيريا بسبب تراكم خلايا الجلد الميتة والعرق.

ووفقا لجيسون يقضي الشخص العادي حوالي 2920 ساعة سنويًا على مرتبته، ولكن غالبًا ما يتم إغفالها من قائمة مهام التنظيف.

ولذلك يوصي خبراء التنظيف بأنه «يجب غسل مرتبتك أو تنظيفها بالبخار كل 6 أشهر على الأقل». «من خلال التنظيف العميق للمرتبة بين الحين والآخر، سيتم تهوية رغوة المرتبة ومن ثم السماح لجميع جزيئات المواد»بالتنفس ".

وينصح الخبراء بإمكانية تبخيرالمرتبة باستخدام منظف بالبخار، حيث تقتل درجة الحرارة المرتفعة عث الغبار وبيضها على الفور دون الحاجة إلى أي مواد كيميائية، ومع ذلك لاينصح باستخدام المنظفات بالبخار لبقع البروتين مثل الدم أو القيء لأنها قد تسمح للبقعة بالبقاء. وبدلاً من ذلك، يمكن ببساطة خلط منظف الغسيل بالماء والمسح بقطعة قماش جافة ونظيفة.

ويعلق الخبراء أن هذه الأساليب المتكررة للتنظيف يمكنها أيضًا إطالة عمر المرتبة

كما أن الأمر سينعكس على صحة نوم الفرد أيضا.