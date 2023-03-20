على خطى «تيك توك».. «سبوتيفاي» تعيد تصميم تطبيقها

قرّرت شركة خدمة بث الموسيقى عبر الإنترنت (سبوتيفاي) إعادة تصميم تطبيقها لإضافة طريقة جديدة لعرض المحتوى، بما يسمح للمستخدمين باستكشاف وسماع ملفات الموسيقى بطريقة «تيك توك» و«إنستغرام» نفسها.

ويتيح التصميم الجديد للصفحة الرئيسة (هوم)، للتطبيق للمستخدم تمرير الأغنيات رأسياً عبر قائمة تعتمد على الخوارزميات من بين أنواع المحتوى المختلفة، مثل الإصدارات الحديثة، وفيديوهات الفنانين، والكتب المسموعة، والمدونات الصوتية للخبراء.

ووصف مؤسس «سبوتيفاي» ورئيسها التنفيذي دانيال إيك، التغيير «بالأكبر منذ ظهور الأجهزة المحمولة»، إذ ابتعدت شركة البث الموسيقي عن تركيزها السابق على عرض قوائم الأغاني في صور قوائم تشغيل وألبومات ومكتبات موسيقية.