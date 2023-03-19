لبنان: كلفة صحن الفتوش في رمضان ستصل مليون ليرة

أعلن اقتصادي لبناني أن كلفة الطبق العائلي من الفتوش لـ 4 أشخاص تقدر بمليون ليرة، وذلك قبيل اقل من أسبوع على بدء شهر رمضان حيث يعتبر الفتوش الطبق الرئيسي على مأدبة الإفطار الرمضانية في لبنان، ويتم تناوله بعد الحساء مباشرة.

وكتب رئيس النشرة "الدولية للمعلومات" (نشرة إحصائية محلية) جواد عدرا، على حسابه الخاص عبر "تويتر"، أن تكلفة صحن "الفتوش" للشخص الواحد، تبلغ 225 ألف ليرة على الأقل، وقارن عدرا بين سعر طبق الفتوش منذ بداية الأزمة الاقتصادية التي تمر على لبنان، وكيف ارتفع على النحو التالي:

عام 2020 بلغت تكلفة الطبق 4,250 ليرة.

عام 2021 وصلت إلى 12,300 ليرة.

عام 2022، بلغت التكلفة 50,500 ليرة.

وقبل أسبوع من بداية شهر رمضان 2023، تبلغ كلفة طبق الفتوش 225,000 ليرة، وهو رقم مرشح للارتفاع، وفقا لتقلبات سعر صرف الدولار.

وتعادل 225 ألف ليرة نحو 2 دولار وربع الدولار، وفق سعر صرف العملة الأميركية في السوق السوداء، التي قارب فيها سعر الدولار 104 آلاف ليرة، بينما لا يزال عدد كبير من اللبنانيين يتقاضون رواتبهم على أساس 1500 ليرة للدولار الواحد.

ويحتاج الفتوش إلى العديد من أنواع الخضار، أبرزها الخس والخيار والبقدونس والليمون الحامض والطماطم والنعناع الطازج والبقلة والزعتر والفجل وزيت الزيتون والخبز اللبناني المحمص.