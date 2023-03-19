العثور على جثث 5 نساء متفحمة في المكسيك

أعلنت السلطات المكسيكية، أمس، العثور على خمس نساء مفقودات جثثاً متفحمة في وسط المكسيك، في واحدة من أسوأ حوادث العنف ضد النساء في البلاد، حيث

تُقتل 10 نساء يومياً في البلاد. وكانت ست نساء، تراوح أعمارهن بين 19 و48 عاماً، فُقدن في السابع من مارس في سيلايا في غواناخواتو، وهي ولاية في وسط المكسيك، تتعايش فيها قطاعات الصناعة والسياحة مع عنف عصابات الجريمة المنظمة. وأعلن المدعي العام، كارلوس زاماريبا، للصحافيين أنه تم توقيف ستة أشخاص، أقروا بانتمائهم إلى عصابة إجرامية في ولاية تاموليباس شمال شرق البلاد. وقال المدعي العام إن الأطباء الشرعيين يواصلون البحث عن «أدلة»، فيما يحاول التحقيق تحديد دوافع الجريمة. وصُنفت غواناخواتو الأكثر عنفاً بين ولايات المكسيك عام 2022، إذ سجلت 3260 جريمة قتل.