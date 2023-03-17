يعيش في طائرة بوينغ 727 (صوروفيديو)

أراد المهندس بروس كامبل لفترة طويلة جدًا وضعًا معيشيًا مختلفًا عن معظم الناس. وعندما أتيحت له الفرصة لشراء منزل أحلامه، لم يستطع أن يفوتها، فقد اشترى طائرة بوينج 727 قديمة مقابل 220 ألف دولار وهو مبلغ يساوي ما يمكن إنفاقه في معظم الأماكن للحصول على منزل جميل. وقال موقع "بزنيكد" الذي عرض صور المنزل الاستثنائي أن ورش عمل قامت لاحقا تثبيت الطائرة في وسط غابة وفقا لطلب الشاري الجديد الذي أراد قدرا كبيرا من الخصوصية والصفاء في الطبيعة.

ويستخدم بروس السلالم الاعتيادية للوصول إلى الطائرة التي قسمها لعدة أقسام أبرزها غرفة المعيشة والتي يعترف بروس تمامًا أنها ليست مساحة مريحة تماما ولكنها تناسب كل ما يحتاجه.

وحافظ بروس على عمل الحمامات، وأضاف إليها حمام الغسيل، كما قسم هيكل الطائرة الداخلي الرحب لعدة غرف تناسب احتياجاته في العمل والتخزين، وحافظ على قمرة القيادة بوضعها الأنيق بحيث أن العديد من أدوات التحكم لا تزال سليمة ومضاءة.

وبالطبع أزال الرجل المقاعد، واستبدلها بأثاث مطبخ وحمام وغرفة عمل هندسي يستخدمها لأداء أعماله في عزلته الطبيعية تلك.

ويعمل بروس باستمرار لجعل طائرته المتقاعدة بمثابة منزل أكثر ملاءمة للعيش ، محاولا تزويدها بالعديد من وسائل الراحة للمنزل الحديث.

كما أنه لا يبدي أي ندم لاختياره، مضيفا أن إتلاف هذه الهياكل المعدنية الضخمة هو عمل محزن في الوقت الذي يمكن الاستفادة منها في خيارات مختلفة منها تأمين السكن.

وقال أنه عندما تركب طائرة ضخمة من هذا النوع مستقبلا ما عليك سوى تخيلها فارغة من المقاعد لترى المساحة الكبيرة جدا التي تمتلكها في الداخل.