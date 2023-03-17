شابة مصرية توفيت بالسرطان تترك وصية لمشيعيها: هذا ما أريد على قبري

سيطرت حالة من الحزن على منصات التواصل الاجتماعي في مصر بعد وفاة أم شابة بمرض السرطان في محافظة المنوفية.

فقد تركت نيرمين صاحبة الـ 39 عاما، وصية مؤثرة على فيسبوك، كتبت فيها: "وصيتي ليكم لما تسمعوا خبر وفاتي تحضروا دفنتي وقولوا لبعض، نفسي يبقى على قبري ناس كتير واقفين يدعولي ويقروا قرآن".

وطلبت الشابة من مشيعي جثمانها أن يظلوا معها لساعة أو اثنتين بعد دفنها ليكونوا "ونسا لها".

كما أوصت نيرمين بالسؤال على أولادها، قائلة: "اسألوا على ولادي من وقت للتاني وخلوا بالكم منهم وبالذات زياد عشان متعلق بيا أوي”.

فيما طلبت السماح من الجميع، مكررة الاهتمام بأبنائها بعد وفاتها قائلة "اللي زعلته يا ريت يسامحني ادعولي كل ماجي على بالكم، وخلوا ولادي دايما في بالكم".

يشار إلى أن "نرمين" كانت تُداوم على إطلاع أصدقائها عبر فيسبوك بمراحل علاجها بالكيماوي، وتحدثت عن أوجاعها من ذلك المرض، وناشدت الجميع ذكرها بالدعاء، حتى أرسلت لها صديقة اسمها مكتوبًا على ورقة مرفقا بالدعاء من داخل المسجد الحرام، حتى صدم أحباؤها بخبر وفاتها أخيرا.