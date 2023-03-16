«انتحار أخلاقي» لمدير فندق ياباني بسبب نظافة المسبح

قالت الشرطة اليابانية، إن الرئيس السابق لفندق ياباني تاريخي توفي منتحرا لسبب أخلاقي مهني بعد التحقيق معه في قضايا تتعلق بالنظافة في فندقه الراقي.

وكان ماكوتو يامادا البالغ من العمر 70 عامًا يواجه شكوى جنائية قدمتها الحكومة المحلية لمحافظة فوكوكا الجنوبية بعد أن وجدت السلطات أن نزله التاريخي دايمارو بيسو، غيّر مياه حمامه المشترك مرتين فقط في السنة. ووجد الفحص الصحي في نوفمبر أن المياه في نزله الراقي كانت تعج ببكتيريا الليجيونيلا - وهي جرثومة قاتلة - بمعدل 3700 ضعف المستوى المسموح به. وتحظى الحمامات المجتمعية بشعبية في اليابان التي لديها ثقافة باستخدام الحمامات العامة حتى مع تضاؤل شعبية هذه المرافق في السنوات الأخيرة.

واعتذر يامادا، الذي استقال من منصبه كرئيس للشركة في 2 مارس الجاري، علنًا بعد ظهور المعلومات. وادعى أنه لا يعرف أن القوانين المحلية تتطلب تغيير المياه أسبوعيا وأوضح أنه طلب من طاقمه عدم تغيير مياه الاستحمام لأن قلة قليلة من الناس يستخدمونها.

لكن بعد أقل من أسبوعين من استقالته من النزل البالغ من العمر 158 عامًا، عثر أحد المارة على يامادا ميتًا على طريق جبلي. ووجدت الشرطة لاحقا مذكرة يعتقد أنها من يامادا في سيارة قريبة كتب عليها: «أنا آسف للغاية. أشعر بالمسؤولية الأخلاقية عن كل شيء. من فضلكم اعتنوا بالبقية».

وأعرب ضابط كبير في شرطة محافظة فوكوكا عن حزنه لوفاة يامادا. «من المؤسف أنه مات وقلوبنا تتألم. ونقلت قناة NHK اليابانية العامة عن الضابط قوله يوم الأحد»نصلي من أجل روحه«.

في مؤتمر صحافي عقد في 28 فبراير الماضي، اعترف يامادا أيضًا بأنه قد أصدر تعليماته لموظفيه بتزوير سجلات معالجة مياه الاستحمام بالكلور التي تم تقديمها إلى مكتب الصحة العامة»لأننا تصرفنا بأنانية لكراهيتنا لرائحة الكلور".

وتأسس نزل Daimaru Besso في عام 1865، وهو فندق تقليدي يضم حديقة على الطراز الياباني وغرفة كاريوكي. من بين ضيوفه السابقين الإمبراطور شوا، المعروف أكثر باسم الإمبراطور هيروهيتو، الذي حكم اليابان من عام 1926 إلى عام 1989.