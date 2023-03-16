همس فكري تفوز بلقب "سعودي أيدول"

حصدت المتسابقة همس فكري لقب برنامج المواهب «Saudi Idol»، وذلك بعد المنافسة النهائية التي جمعتها بالمتسابقين عبدالعزيز مانع وماجد العويد.

وتعقيباً على الفوز، غرّد رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ من خلال حسابه الرسمي في «تويتر» مباركاً للفائزة، قائلاً: «أبارك للفائزة بلقب سعودي آيدول همس فكري، وسعيد بالشراكة بين ⁧‫هيئة الترفيه‬⁩ و مجموعة (MBC) في برنامج ⁧‫(Saudi Idol)‬⁩ الذي ساهم في اكتشاف وإبراز العديد من المواهب على مدى 15 حلقة»