«ليالي الفن» تعود في دبي.. متناغمة مع الاستدامة

تعود فعالية أمسيات «ليالي الفن» في نسختها الـ15 على مدى اليوم وغداً، إلى «قرية البوابة» في مركز دبي المالي العالمي، الوجهة الحضرية النابضة التي تسعى إلى تعزيز الثقافة والمجتمع.

وتركز نسخة هذا العام - التي ترفع شعار «الفن من أجل التغيير: بناء مستقبل مستدام» - على التأثير الإيجابي للفن في تحقيق مستقبل أكثر استدامة، وإلهام الفنانين للإسهام بشكل فاعل في إحداث التغيير المنشود من خلال أعمالهم الفنية المُلهمة.

ويؤكد شعار «ليالي الفن» على التزام مركز دبي المالي العالمي بتعزيز ركائز الاستدامة، انسجاماً مع أهداف الطريق إلى «كوب28»، إذ يسعى الحدث إلى منح الجمهور منصّة فريدة للتعرف عن كثب إلى أبعاد الاستدامة والتفاعل معها بطريقة فريدة عن طريق الفن.

وتستضيف الفعالية مجموعة من الأعمال الفنية المميزة لمجموعة مختارة من الفنانين العالميين والمحليين، تشمل المصور والفنان الإماراتي جاسم العوضي، وعابدة فياض، التي تعكس أعمالها الفنية التناغم مع الطبيعة، وغاليري «إنسايد ذا بوكس»، الذي يقدم أعمالاً فنية باعتماد الرموز غير القابلة للاسترداد وباستخدام مواد مستدامة.

وتوفر أمسيات «ليالي الفن» أيضاً منصّة مهمة لاستقطاب اهتمام جيل الشباب بالفن الهادف. وستعرض هذا العام أعمالاً فنية لطلبة من مدرسة «رويال جيلدفورد»، ومدرسة «جميرا للبكالوريا»، ومدرسة «جيمس ولينغتون» من دبي وقطر. كما ستُعرض هذه الأعمال الفنية للبيع وسيعود ريعها مباشرة لرعاية أصحاب الهمم.

الفعالية تستضيف مجموعة من الأعمال الفنية المميزة لمجموعة مختارة من الفنانين المحليين والعالميين.