مبدعون من العالم في جلسات «دبي للتصميم والابتكار»

أطلق معهد دبي للتصميم والابتكار جلسات حوار التصميم، وذلك مع تزايد الاهتمام بموضوع التفكير التصميمي حول العالم، وهذه الفعالية هي عبارة عن سلسلة من المحاضرات المفتوحة، يقدمها العديد من المبدعين في عالم التصميم لقيادة المحادثات حول التصميم المستدام للمستقبل والمتمحور حول الإنسان.

استهلت الجلسات مع المصمم العالمي برانو موكس، مدير قسم التصميم في Aufeer Design، Matador Group، حيث ناقش موكس دوره الرائد في تصميم أول سيارة هيدروجين سلوفاكية سريعة، وأعطى لمحة عن خبرته في العمل على العديد من مشروعات السيارات الرياضية المتميزة لفيراري ومازيراتي.

وقال رئيس معهد دبي للتصميم والابتكار (DIDI)، محمد عبدالله: «تواصل دبي مشاركتها في الحوار العالمي حول التصميم والابتكار، واستمرار العمل على تثقيف الجيل القادم من مفكري التصميم، حيث نعتبر أن من مسؤوليتنا ربط الأفراد ذوي التفكير المماثل مع المبتكرين العالمين والرواد في هذا المجال، لاستكشاف تحولات التصميم في عالم اليوم ومستقبله».