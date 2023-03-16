محمد بن زايد للطفل الإماراتي في يومه: أنتم الأولوية وركيزة عملنا

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حرص دولة الإمارات على رعاية الأطفال ودعمهم، وتوفير مستقبل مزدهر لهم. وقال سموه في تغريدة على حسابه الرسمي بمناسبة يوم الطفل الإماراتي: «نسعى من خلال كل ما نقوم به اليوم إلى إيجاد عالم أفضل لأطفالنا في الغد»، وأضاف سموه «في يوم الطفل الإماراتي، نؤكد أن تنشئة الأطفال، وتوفير البيئة المناسبة، وتأمين مستقبل أفضل لهم.. يمثل أولوية وركيزة أساسية يقوم عليها عملنا في دولة الإمارات.. الاستثمار في الطفولة هو استثمار في المستقبل».

وتحتفل الإمارات في 15 مارس من كل عام بيوم الطفل الإماراتي، الذي يأتي بالتزامن مع اعتماد قانون وديمة للطفل في 15 مارس 2016، وهو مبادرة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017 - 2020، بهدف توعية فئات المجتمع الإماراتي والمقيمين كافة بحقوق الطفل، وأهميته في مجال الأسرة والمجتمع.

رئيس الدولة:

«تأمين مستقبل أفضل للطفل ركيزة عمل في دولة الإمارات».

«الاستثمار في الطفولة هو استثمار في المستقبل».