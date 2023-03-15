ألغى زفافه بعد اكتشافة «عيبا لا يغتفر» في العروس

قام عريس بإلغاء حفل زفافه بعدما اكتشف أن عروسه كانت قد حصلت على علامات متدنية في امتحان الصف الثاني عشر، وهو "أمر لايغتفر"، وفق ما تحججت أسرته علنا.



وذكر تلفزيون «أوديشا تي في» أن الحادثة الغريبة حصلت في منطقة تيرفا كوتوالي بمنطقة كانوج في ولاية أوتار براديش (الهند)، وعزت عائلة العريس إلغاء مراسم الزفاف للعلامات المتدنية التي كانت العروس حصلت عليها حين كانت في المدرسة. لكن أسرة العروس رفضت هذه الحجج، مشيرة أن أسرة العريس طالبت أهل العروس برفع المهر الذي ستمنحه للزوجين ولكن الأخيرة رفضت.

وبحسب التقارير فإن الأسرتين كان سبق واتفقتا على كل التفاصيل الرسمية وغير الرسمية، وأن حفلا تقليديا لتثبيت الزواج كان سبق وأقيم وقدم فيه العريس خاتما ذهبية لعروسه. لكن عائلة العريس رفعت المهر بعد أيام قليلة من الحفل، وهو ما لم يستطع والد الفتاة تحمله.

وقال والد العروس واسمها سوني أن عائلة العريس واسمه سونو حاولت قطع العلاقة بإخبارهم أنهم اكتشفوا أن الفتاة لديها علامات منخفضة في علامات الصف الثاني عشر.

ولا يعتبر الأمر جديدا في الهند، إذ سبق لوسائل الإعلام أن تناقلت أخبارا مشابهة بينها إلغاء عروس لحفل زفافها بعدما أخفق العريس في الإجابة على أسئلة رياضيات بسيطة.

إلا أنه فيما يتعلق بهذه القصة فإن أهل العروس قرروا اللجوء للشرطة. وجرى ذلك فيما حاول «وسطاء الخير» التدخل بين الطرفين لحل المشكلة، ولكن دون جدوى.

من جهتها تحاول الشرطة حل القضية من خلال تقديم المشورة للأسرتين. ومع ذلك، إذا لم يتوصل الطرفان إلى توافق في الآراء، فإنه الشرطة ستتخذ الإجراء المناسب وفقا لما هو متوافر من عوامل، كما قال مسؤول مركز الشرطة.