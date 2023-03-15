مجموعة ملكية من أندر مخطوطات إسبانيا.. في ضيافة الشارقة

تنظم هيئة الشارقة للكتاب معرضاً خاصاً لمجموعة من المخطوطات الإسبانية النادرة خلال الفترة من الثاني إلى التاسع من أبريل المقبل.

ويتيح المعرض، الذي ينظم بالتعاون بين الهيئة ومكتبة الإسكوريال، لزواره الاطلاع على ما يقارب 14 مخطوطة نادرة يعود تاريخها إلى القرون 13، و14، و15، و16 الميلادية، فيما يرجع تاريخ أقدم مخطوطة للقرن الـ13، وهي مخطوطة «المسالك والممالك» للبكري.

وللمرة الأولى، تُنقل هذه المجموعة من المخطوطات المحفوظة في مكتبة الإسكوريال الإسبانية إلى الشارقة لتعرض أمام الجمهور من عشاق المخطوطات والكتب النادرة، بموافقة من القصر الملكي الإسباني، إذ تعد هذه المخطوطات، باعتبارها تراثاً وطنياً من ضمن الأصول التي تتيحها المملكة الإسبانية للقصر الملكي.

ومن بين أهم المخطوطات والوثائق والكتب التي يتيحها المعرض للزوار، وكلها باللغة العربية، مخطوط بعنوان «ديوان شهاب الدين بن الخياط»، و«الجواهر المجموعة والنوادر المسموعة»، وكتاب إعراب القرآن، ومخطوط كتاب «المجموع الفائق من حديث خاتم رسل الخلائق»، وكتاب «شرح تشريح القانون»، وديوان شمس الدين الحنفي.

وقال رئيس هيئة الشارقة للكتاب أحمد بن ركاض العامري: إن «المعرض يستضيف مخطوطات تنقل من الجناح الملكي في مكتبة الإسكوريال لتعرض أمام الجمهور في الشارقة، ما يمثل فرصة لكل باحث ومهتم بالمعرفة والتاريخ ومعني بالاطلاع على الكتب القديمة والوثائق النادرة».