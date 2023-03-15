مهرجان «دبي لينكس» ينطلق وسط نخبة من العقول المبدعة

انطلق أمس مهرجان دبي لينكس الدولي للإبداع، الذي ينظم بالشراكة مع مدينة دبي للإعلام التابعة لمجموعة تيكوم في مدينة جميرا على مدار يومين، في خطوة تسهم في ترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالميةً للإبداع.

وتحتفي نسخة العام الجاري من «دبي لينكس»، بدءاً من حفل توزيع جوائز «دبي لينكس» وصولاً إلى المهرجان بأعمال إبداعية متميزة في المنطقة تتيح فرصاً استثنائية للتعلّم والتواصل وتبادل المعرفة والتجارب الرائدة. ويستضيف الحدث نخبة من العقول المبدعة، لمناقشة أبرز التوجهات والمواهب التي تسهم في رسم مستقبل قطاع الإعلان والتسويق. ويتيح «دبي لينكس» للمشاركين مجموعة من الندوات وورش العمل والجلسات الحوارية مع خبراء في القطاع الإبداعي.

وستلقي مدينة دبي للإعلام الضوء على ما تقدّمه من إمكانات وفرص، من خلال تنظيم لقاءات خاصّة مع أصحاب الأعمال الحرّة، ونخبة من سيدات الأعمال في القطاع الإبداعي، والقائمين على المجتمع الإبداعي ككل.

وقال النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مدينة دبي للإعلام، ماجد السويدي: «يشكّل قطاع الإبداع اليوم ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار. وتُعدّ دبي مركزاً إبداعياً عالمياً بفضل استراتيجية الاقتصاد الإبداعي، وما توفره الإمارة من بيئة أعمال متكاملة جاذبة للشركات العالمية والإقليمية والمبدعين من أنحاء العالم». وأضاف «فخورون في مدينة دبي للإعلام بشراكتنا الطويلة والمثمرة مع (دبي لينكس)، والتي تعكس الجهود التي نبذلها لتسليط الضوء على مجتمعنا الإبداعي، والاحتفاء بالتميّز محلياً وإقليمياً ودولياً».

من جانبها، قالت مديرة مهرجان «دبي لينكس» ثيا سكيلتون: «يسرّنا أن نتعاون مع مدينة دبي للإعلام من جديد العام الجاري، وبشكل خاصّ مع تنظيم هذا الحدث حضورياً بعد طول غياب. ويتضمّن المهرجان العديد من الكلمات الملهمة والجلسات الحوارية لطرح الأفكار المبتكرة ووجهات النظر المتنوّعة لأعضاء لجنة التحكيم، يليها احتفال بالأعمال الفائزة خلال حفل توزيع الجوائز».

ويتضمّن الحدث كذلك مسابقة «لينكس» المخصّصة للشباب، والتي يجري تنظيمها في حاضنة الأعمال in5 التابعة لمجموعة تيكوم، بدعم من منصّة «تيك توك». ويحصل المبدعون الشباب من خلال المنافسة على فرصة ابتكار حلول قابلة للتطبيق لتحديات قائمة فعلياً خلال 24 ساعة، علماً أنّه سيجري الإعلان عن أسماء الفائزين في هذه المنافسة خلال حفل توزيع جوائز «دبي لينكس» اليوم.

ثيا سكيلتون:

«سعداء بعودة تنظيم الحدث حضورياً. والمهرجان يتضمن العديد من الكلمات الملهمة والجلسات الحوارية لطرح الأفكار المبتكرة».

ماجد السويدي:

«يشكّل قطاع الإبداع اليوم ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار. وتُعدّ دبي مركزاً للمبدعين من حول العالم».