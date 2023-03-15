«يمعة مصورين» في مهرجان الفرجان «بين الغاف»

ضمن فعاليات مهرجان فرجان دبي «بين الغاف» التي تستضيفها حديقة مشرف الوطنية في دبي حتى 19 الجاري؛ نظم فريق فرجان جلسة حوارية بعنوان «يمعة مصورين» استعرض فيها ثلاثة من المصورين الفوتوغرافيين المحترفين في دولة الإمارات تجربتهم، وكيف تم تحويل هوايتهم إلى عمل.

شارك في الجلسة - التي أدارتها عضو فريق فرجان دبي المصورة فاطمة القحطاني - كل من المصورة هند الرئيسي (التصوير الرياضي)، والمصور أحمد الناجي (التصوير المعماري)، والمصور ماجد الكثيري (تصوير الدرون والحياة البرية)، إذ أتاحت الجلسة للحضور فرصة التعرف عن قرب على المصورين وبداياتهم في هذا المجال، وتطرقوا إلى نقطة تحول الهواية إلى عمل، علاوة على التحديات التي واجهها المصورون الثلاثة، وكيف تخطوها، وطرحوا بعض النصائح التي تساعد على تذليل العقبات.

من جانبه، أكد ماجد الكثيري أن شغفه الكبير بتصوير الحياة البرية ساعد على فتح المجال له للمشاركة في دراسات وأبحاث تقدمها جهات عالمية، مثل منظمة «ماغبترا» الفرنسية التي تجري بحوثاً عن بعض الكائنات الحية المائية.

بينما تناول أحمد الناجي أمام حضور الجلسة التحديات التي تواجهه في مجال التصوير المعماري؛ خصوصاً مع وجود ظواهر طبيعية يصعب التحكم بها، مشيراً إلى مدى التداخل بين فن العمارة والظواهر الطبيعية كالغيوم، والضباب، والمطر، وغيرها من عناصر الطبيعية.

أما هند الرئيسي، فتناولت حكاياتها مع التصوير الرياضي، مؤكدة أنها لم تواجه تحديات كبيرة، لاسيما في ظل الفرص التي تتيحها دولة الإمارات للمرأة وحرصها على تمكينها.

هند الرئيسي أكدت أنها لم تواجه تحديات، لاسيما في ظل الفرص التي تتيحها دولة الإمارات لتمكين المرأة.