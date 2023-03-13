مآسي السلاح تتواصل في امريكا .. طفلة في الثالثة تقتل أختها بمسدس

في مأساة جديدة سببها انتشار الأسلحة النارية في الولايات المتحدة، قتلت طفلة في الثالثة أختها البالغة أربع سنوات بعدما أطلقت النار عليها من مسدس نصف في تكساس، على ما أفادت الشرطة الأميركية.

ونقلت "سكاي نيوز" عن المسؤول في شرطة هاريس أنّ الطفلة "استطاعت الوصول إلى مسدس نصف آلي محشو بالرصاص"، مضيفاً أنّ أفراد العائلة سمعوا طلقة نارية فتوجّهوا سريعاً نحو الغرفة ليعثروا على الطفلة البالغة أربع سنوات جثةً". وأُعلنت وفاة الطفلة فوراً.

أظهر التحقيق الأولي، وفقا للمصدر، أن الطفلين كانا داخل شقة على طريق باميل نورث هيوستن. مع شخص آخر. وقال على تويتر: "تم إعلان وفاة الطفل في مكان الحادث".