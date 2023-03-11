«لورد أوف ذا دانس» 25 دقيقة من التشويق على مسرح القرية العالمية

يواصل استعراض «لورد أوف ذا دانس» الشهير للفنان العالمي مايكل فلاتلي المكون من 23 مؤدياً، عروضه على المسرح الرئيس للقرية العالمية، وذلك حتى 21 مارس الجاري.

تقدم فرقة «لورد أوف ذا دانس» الاستعراضية، التي تسجل مشاركتها الأولى في مواسم القرية العالمية، عرضها الفني الراقص يومياً (باستثناء أيام الثلاثاء) لمدة 25 دقيقة من الرقص الأيرلندي المليء بالطاقة والحيوية والموسيقى الأصيلة ورواية القصص.

يمكن لجميع ضيوف القرية العالمية مشاهدة العرض مجاناً والاستمتاع بفقراته الاستعراضية المذهلة، ورقصاته المدروسة بدقة فائقة والمصحوبة بتأثيرات مسرحية حديثة.