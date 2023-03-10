«أفضل معلمة في سان دييغو» متهمة بـ «أعمال شائنة مع الطلاب»

أوقف الشرطة في ولاية كاليفورنيا الأميركية، معلمة للصفوف الابتدائية حائزة على واحدة من أبرز الجوائز التعليمية بتهمة الاعتداء والتحرش بعدد من طلابها الاطفال.



وتم اتهام المعلمة جاكلين «34 عاما» الحاصلة على جائزة «أفضل معلم في مقاطعة سان دييغو 2022-2023» بتهمة التحرش والاعتداء وارتكاب أعمال شائنة مع أكثر من طفل من طلابها وفقا لسجلات شرطة مقاطعة سان دييغو، و«RT».

وكانت عدد من الامهات قد تقدمن ببلاغات رسمية ضد المعلمة بعد شكوكهن بوجود امور غير طبيعية تحدث مع أطفالهن، بعد تغيرات نفسية وسلوكية بدأ تظهر على هؤلاء الاطفال.