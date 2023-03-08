ايطاليا تتسلم «ملكة المافيا» النيجيرية.. 10 سنوات من الفرار

وصلت إلى روما امرأة تعرف أحيانا بلقب «ملكة المافيا النيجيرية» حيث سلمتها نيجيريا لإيطاليا بعد أكثر من 10 سنوات من الهروب.

يذكر أن جيف جوي، متورطة بشدة في تهريب فتيات نيجيريات إلى إيطاليا وإسبانيا وهولندا. وصدر ضدها بالفعل حكم بالسجن 13 سنة في إيطاليا. وأشارت الشرطة الإيطالية إلى أنها كانت مطلوبة دوليا منذ 2010 على خلفية الانخراط في تشكيل إجرامي والاسترقاقا، وتهريب البشر.

وباعتبارها ممثلة بارزة للمنظمة التي يطلق عليها اسم «المافيا السوداء» كان اسم المرأة مدرجا في قائمة أخطر 100 مجرم هارب، فضلا عن كونها واحدة من الزعيمات القلائل في المافيا النيجيرية.

وأضافت الشرطة أن المنظمة تعد إحدى أقوى المجموعات الإجرامية الناشئة في العالم نظرا لخطورتها والشبكة الدولية التي تعمل داخلها.

وتم القبض على جوي في بلدها نيجيريا العام الماضي بفضل تعاون وثيق بين القضاء النيجيري ووزارة العدل الإيطالية.

وتم إبرام اتفاقية لتسليم المجرمين بين إيطاليا ونيجيريا قبل عدة سنوات. وترحيل جوي هو الأول منذ تمت المصادقة على الاتفاقية.