«حيّ رمضان» في مدينة إكسبو دبي يستقبل مدفع الإفطار

تستقبل مدينة إكسبو دبي بالتعاون مع شرطة دبي مدفع الإفطار، التقليد السنوي الذي أصبح أحد المعالم المميزة للشهر الفضيل. ويمكن لزوار حي رمضان في مدينة إكسبو دبي حضور مراسم إطلاق المدفع في أجواء رمضانية مميزة مع فعاليات وأنشطة لكل أفراد العائلة بينها الحكواتي والمسحراتي والعروض المسرحية كما يمكنهم تناول الإفطار والسحور في المطاعم المنتشرة في أروقة مدينة المستقبل وأداء الصلوات وصلاة التراويح في الموقع.