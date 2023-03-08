ثمانية أشهر قرب جثة زوجها دون أن تلاحظ

عاشت امرأة ثمانية أشهر بذات الشقة التي تواجدت فيها جثة زوجها دون أن تعرف، وذلك حتى وجدتها بالصدفة.

وأبلغت جينيفر ميدج لأول مرة عن اختفاء زوجها ريتشارد من منزلهم في ولاية إلينوي بالولايات المتحدة في أبريل 2022. ورغم أن جينفر أبلغت الشرطة خلال زياراتهم للتحقيق مرتين عن وجود رائحة "تشبه روائح المجاري" داخل المنزل إلا أنهم لم يكتشفوا شيئا.

ولم تجد جينيفر جثة زوجها معلقة في منطقة تخزين مخفية نادراً ما يتم تفقدها، إلا في ديسمبر 2022 داخل خزانة في غرفة نومهم.

وأصدر الطبيب الشرعي ، الخميس 2 مارس الجاري ، تقريرا كشف أن ريتشارد مات منتحرا، مضيفا أن جسده قد تجاوز مرحلة التحلل وأصبح محنطا عند اكتشافه.

وأخبرت جينيفر ضباط الشرطة أن ريتشارد اختفى في 27 أبريل 2022 ، بعد أن اتصل بها ليخبرها أنه سيغادر العمل مبكرًا.

ولم يكن ريتشارد في أي مكان يمكن رؤيته عندما عادت إلى المنزل، على الرغم من العثور على سيارته متوقفة في الخارج ، ومفاتيحه ومحفظته في المنزل.

بدأت الشرطة في البحث عن الأب لثلاثة أطفال ، وقاموا في البداية بتفقد المنزل المزدحم.

وبعد أن أبلغت الشرطة عن "رائحة تشبه المجاري" في المنزل ولم يتم اكتشاف شيء، اتصلت جينيفر بسباك قام بتغطية أحد أنابيب الصرف الصحي في البيت.

بعد ذلك ، ذكرت جينيفر أن الرائحة تراجعت، وتم إهمال القضية. ولذا انتقدت أخت ريتشارد ، مارلين توليفر ، قسم الشرطة ، قائلة علانية إنه كان بإمكانها فعل المزيد للعثور عليه.

وهو ما دفع الشرطة رداً على ذلك إلى إصدار قائمة شاملة بالإجراءات التي اتخذوها للعثور على الرجل المفقود والتي تضمنت عمليات تفتيش مكثفة للممتلكات المحيطة بالمنطقة.

وقالت جينيفر إنه على الرغم من الوقت الذي استغرقته الشرطة للعثور على جثة زوجها ، فإنها ابتهلت لله لأنه تم العثور عليه في النهاية، وقالت "على الرغم من أننا لم نرغب في النتيجة التي حصلنا عليها ، إلا أنها لا تزال نتيجة يمكننا (من خلالها) أن نريحه ".