«أسبوع الموضة باريس».. الخريف بلمسة الطبقات والاكتاف البارزة

أطلقت دور الأزياء العالمية مجموعاتها لخريف 2023، ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس، وسيطرت صيحات عصرية على منصّات العروض، مثل صيحة الطبقات، التي زيّنت تصاميم فساتين معظم دور العرض المشاركة، كما سجلت صيحة الأكتاف البارزة حضوراً لافتاً، كما فرضت تصاميم الأزياء المطبّعة حضورها، وتعتبر الأزياء المطبّعة من أبرز صيحات الموضة هذا الخريف، إضافة إلى طبعات النمر البرية، وحضرت الأزياء الجلدية بقوة على منصّات العروض، والتي تميزت بتصاميمها العصرية.