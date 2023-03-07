محطات مترو دبي واحات إبداع لموسيقى العالم

انطلقت مساء أمس، أعمال الدورة الثالثة من مهرجان مترو دبي للموسيقى، بتنظيم براند دبي، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، وبمشاركة نخبة من الموسيقيين المبدعين من الإمارات وحول العالم.

ويأتي المهرجان ضمن حملة #وجهات_دبي التي أطلقها براند دبي الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي تزامناً مع #موسم_دبي_الفني، الذي يضم أجندة مكثفة من الفعاليات الثقافية والفنية ويشمل عدداً كبيراً من المبدعين من داخل دولة الإمارات ومناطق مختلفة حول العالم.

وقالت تنفيذي أول تسويق - «براند دبي»، أمينة طاهر إن انطلاق مهرجان مترو دبي للموسيقى 2023 بنسخته الثالثة في يومه الأول يؤكد حرص «براند دبي» على الاحتفاء بالأعمال الإبداعية الفنية ولاسيما الإبداعات الموسيقية المميزة التي تقدمها نخبة من المواهب المحلية والعالمية، تأكيداً على مكانة دبي حاضنة للإبداع ومقصداً للمبدعين والمواهب المتميزة من أنحاء العالم كافة.

وأشارت أمينة إلى أن المهرجان أصبح وجهة للمبدعين والمواهب الموسيقية الإماراتية والعالمية من شرق العالم وغربه لتقديم إسهامات إبداعية فريدة لعشرات الآلاف من مستخدمي مترو دبي، مؤكدة أن «براند دبي» ستواصل العمل مع الشركاء لتأكيد مكانة دبي عاصمة للإبداع والمبدعين وحاضنة للمواهب الفنية المتميزة من أنحاء العالم كافة.

ومع انطلاق مهرجان مترو دبي للموسيقى حوّل 20 عازفاً من دولة الإمارات ومن حول العالم خمس محطات رئيسة من محطات المترو إلى ساحات إبداعية بما يقدمونه من عروض موسيقية على قدر كبير من التفرد، وهو ما أهلهم للمشاركة في الحدث الذي تستمر أعماله حتى 12 مارس الجاري، مع حرص اللجنة المنظمة على اختيار أكثر المواهب التي لاقت عروضها الموسيقية الحية قدراً كبيراً من الحفاوة من قبل الجمهور الذي يستمتع بعروضهم في الأماكن المفتوحة.

ويمكن متابعة عروض المهرجان المُقدمة يومياً بالمجان في محطات مترو دبي: الاتحاد، مول الإمارات، برجمان، مركز دبي المالي، وشوبا العقارية، خلال الفترة الممتدة من الساعة الرابعة عصراً وحتى الـ10 مساءً يومياً وحتى ختام المهرجان يوم الأحد 12 مارس الجاري.