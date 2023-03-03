«ساتيا» فنان يزيّن أحذية نجوم الفن والرياضة

رغم تواضع الشقة التي يعمل منها في سكوبيي بجمهورية مقدونيا الشمالية، ينكبّ ساتيا غرابولوسكي على تزيين الأحذية الرياضية لنجوم الرياضة والفن، منهم دوا ليبا، وجاستن بيبر، وكريستيانو رونالدو، وليبرون جيمس، وما يزيد على 300 من المشاهير.

يستخدم ساتيا غرابولوسكي وفريقه المؤلّف من سبعة فنانين، مروحة ألوان تُصنَّع خصيصاً في تركيا، في تحويل الأحذية الرياضية العادية إلى أعمال فنية تحمل صوراً لمشاهير، وشخصيات من أفلام، وأبطال رياضيين.

وقال غرابولوسكي (31 عاماً)، لوكالة فرانس برس، وهو يُزيّن حذاء كرة قدم، معدّاً خصيصاً لجناح فريق ريال مدريد، النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، «أحياناً يتصل الناس، وتكون لديهم فكرة محددة. وأحياناً أخرى، يقولون (ليس لدينا أي فكرة.. ابتكر لنا تصميماً جميلاً)، نفعل كل شيء ليكون الزبون راضياً».

ويبدأ سعر زوج من الأحذية الرياضية، تولى فريق «سويتادوت استديوز» إعادة تزيينه، نحو 1000 يورو.

ويقول ساتيا غرابولوسكي «كل مشروع يستغرق ما يصل إلى 80 ساعة عمل، لكنّ بعض الرسوم، كالذي نُفّذ للاعب كرة السلة الأميركي ليبرون جيمس، استلزم أكثر من 300 ساعة عمل». ويضيف مازحاً أن مقاس حذائه «الضخم» يجعل العمل أصلاً يتطلب وقتاً طويلاً.