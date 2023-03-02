العثور على بقايا رجل اختفى منذ أسبوعين في مكان غير متوقع

عثر صيادون في الأرجنتين على بقايا رجل مختف منذ أسبوعين تقريبا في أحشاء سمكة قرش اصطادوها، حيث تمكنت عائلته من التعرف على بقاياه بسبب وشم موجود على ذراعه.

وقالت محطة "سكاي نيوز" أن الضحية المزعومة دييجو باريا البالغ من العمر 32 عامًا، وهو أب لثلاثة أطفال، شوهد لآخر مرة يركب سيارته رباعية الدفع بالقرب من ساحل مقاطعة تشوبوت جنوب الأرجنتين في 18 فبراير الماضي، حيث انقطعت أخباره بعدها عن أسرته.

وفي وقت مبكر من صباح يوم الأحد الماضي، أبلغ اثنان من الصيادين خفر السواحل المحلي أنهما وجدا بقايا بشرية في أحشاء سمكة قرش كبيرة.

وكان الاثنان اصطادا ثلاثة أسماك قرش بالقرب من مكان العثور على سيارة الضحية.

وقالت دانييلا ميلاتروز، ضابطة الشرطة المسؤولة عن البحث عنه، لوسائل إعلام محلية إن الصيادين قالوا "عندما كانوا ينظفون أسماك القرش وجدوا بقايا بشرية في إحداها".

وأضافت أن عائلة بريا تعرفت عليه "بسبب الوشم الذي ظهر في واحدة من تلك البقايا"، على الرغم من أنهم سيخضعون أيضًا لاختبار الحمض النووي للتأكد من هويته.

وليس من الواضح ما حدث ولكن التحقيقات مستمرة ولا سيما أنه تم العثور على سيارة الضحية المتضررة على الشاطئ بعد يومين من اختفائه. وقالت الشرطية ميلاتروز: "نفترض أن دييغو تعرض لحادث ونحن نحقق في ما إذا كانت هناك سيارة (أخرى) متورطة".

وقال كريستيان أنسالدو، رئيس قسم الشرطة في مدينة كومودورو ريفادافيا، إن سمكة القرش التي وجدت بقايا الرجل داخلها يبلغ طولها حوالي 1.5 متر مشيرا، أنه بالنظر للارتفاع القوي في المد الذي كان في نهاية الأسبوع فإنه من المحتمل أن تكون قد قامت بسحبه بعيدا بعدما "تعرض لحادث".