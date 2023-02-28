العثور على أشلاء من جسد عارضة أزياء في ثلاجة منزلها

ألقت قوات الأمن في في هونغ كونغ القبض على الزوج السابق لعارضة الأزياء آبي تشوي، وذلك بعد العثور على أشلاء من جسدها في الثلاجة بعد أيام من اختفائها، وذلك كما ذكرت "سي ان ان".

وأضافت الصحيفة أن الشرطة اكتشفت بعد اقتحام منزل يقع في منطقة تاي بو بشمال هونغ كونغ، والذي كان استأجره والد الزوج السابق للضحية، قدمين لامرأة في الثلاجة بالإضافة إلى بطاقة هوية الضحية وبطاقات الائتمان وأشياء أخرى في المنزل.

كما تم العثور على الأدوات التي تستخدم في تقطيع أوصال الجثث البشرية بما في ذلك مطاحن اللحوم، ومناشير، ومعاطف المطر الطويلة، والقفازات، والأقنعة وغيرها.

وقال مدير قسم الشرطة خلال مؤتمر صحافي عقد السبت الماضي، إن الزوج السابق للعارضة تم اعتقاله أثناء محاولته الفرار عند رصيف في تونج تشونج ، في إحدى الجزر النائية بالمدينة ، لانتاو ، وتم احتجازه، حيث كان ينوي الفرار عن طريق النقل المائي وقت إلقاء القبض عليه.

وكانت أسرة العارضة آبي تشوي قد أبلغت السلطات عن اختفائها يوم الأربعاء الماضي، وعثر على قطع من جسدها يوم الجمعة جنباً إلى جنب مع آلة تقطيع اللحم ومنشار كهربائي وبعض الملابس في الوحدة في منطقة تاي بو بعد ظهر يوم الجمعة ، وفقًا للشرطة.

وأوضحت الشرطة أن الزوج السابق وشقيقه ووالديه - الذين اعتقلوا يوم الجمعة - محتجزون للاستجواب بينما تواصل الشرطة البحث عن الأجزاء المتبقية من جسد تشوي.

يشار إلى أن تشوي شاركت في العروض الدولية وتم تصويرها في عرض أزياء إيلي صعب لربيع وصيف 2023 في باريس أخيراً، وفي الشهر الماضي ظهرت أيضا كنموذج غلاف رقمي لمجلة L’Officiel Monaco الفاخرة وحضرت أسبوع الموضة في باريس لهذا العام.

تشوي ، التي عُرفت أيضاً بأنها مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي ، لديها ما يقرب من 100000 متابع على حسابها على "انستغرام" ، والذي يعرض صورا لها وهي تتواجد مع العديد من العلامات التجارية الفاخرة في مواقع من لندن إلى باريس وشنغهاي وعلى متن اليخوت في هونغ كونغ.

وأضافت الشرطة أن تشوي تركت ورائها ابنا وبنتا من زوجها السابق ، وسيتم وضعهما في رعاية والدة العارضة.