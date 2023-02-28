رحيل المغني الفرنسي فرنسوا أجي - لازارو

عن 66 عاماً، توفي المغني الفرنسي فرنسوا أجي - لازارو، الذي تولى قيادة فرقتي «بيغال» و«غارسون بوشيه» الموسيقيتين، وبرز اسمه على ساحة الروك البديل خلال الثمانينات والتسعينات في فرنسا، كما أعلنت شركته للتسجيلات، أول من أمس. وأفادت مسؤولة في شركة «يونيفرسال» بفرعها الفرنسي بوفاة الموسيقار.

ولايزال صوت أجي - لازارو حاضراً في أذهان محبيه من خلال أغنية «دان لا سال دو بار - تابا دو لا رو ديه مارتير»، التي تعود إلى ستينات القرن الماضي، وتتطرق إلى الشارع الشهير في حي بيغال في باريس.

واسترعى مظهر أجي - لازارو انتباه مخرجي الأفلام، الذين منحوه أدواراً ثانوية في عدد من الأعمال. وخلال السنوات الأخيرة، أصدر أسطوانتين بعنوان «بويه» (2016) و«أتشوم» (2018).