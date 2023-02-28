فرقة ميامي الكويتية تبهر ضيوف القرية العالمية

شهدت القرية العالمية أجواء احتفالية رائعة، الليلة قبل الماضية، إذ توافد آلاف الضيوف لحضور الأمسية الغنائية التي أحيتها فرقة ميامي الكويتية على المسرح الرئيس.

وقدمت الفرقة مجموعة من أشهر أعمالها، مثل «فيكم طرب»، و«اشلون انساك»، وسط تفاعل من الحضور الذين استمتعوا بأروع أغاني فرقة ميامي.

وكان حفل فرقة ميامي هو آخر حفلات الموسم الـ27، الذي يستمر حتى 29 أبريل المقبل، بعد سلسلة من الحفلات التي حققت نجاحاً، وحظيت بإعجاب واسع بين ضيوف القرية العالمية.