«كل شيء» يهيمن على جوائز نقابة ممثلي الشاشة

انتزع فيلم «إفري ثينج.. إفري وير أول آت وانس» أو «كل شيء.. في كل مكان في وقت واحد» الذي ينتمي لعالم الخيال العلمي وتقع أحداثه في عوالم مختلفة، جائزة أفضل فيلم في حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة بمدينة لوس أنجلوس.

ويعد ذلك مؤشراً رئيساً للنجاح في حفل توزيع جوائز الأوسكار المقرر الشهر المقبل.

كما حصل الفيلم الذي يحكي قصة مالكة مغسلة ملابس صينية - أميركية تواجه صعوبات لإنهاء مشكلاتها مع الضرائب على ثلاث جوائز تمثيلية لبطلة الفيلم ميشيل يوه والممثل المساعد كيه هوي كوان والممثلة المساعدة جيمي لي كيرتس.