أكبر مهرجان سينمائي في إفريقيا ينطلق بواغادوغو

افتتح أول من أمس، أكبر مهرجان سينمائي في إفريقيا، بعاصمة بوركينا فاسو واغادوغو، بحضور رئيس وزراء مالي، شوغيل كوكالا مايغا، التي تحلّ ضيف شرف.

واختير 170 عملاً للتنافس في مهرجان «فيسباكو» في واغادوغو، بما فيها 15 فيلماً طويلاً للفوز بتكريم «يينيغا غولدن ستاليين» وجائزة مالية مقدارها 30 ألف دولار. وقال رئيس اللجنة المنظمة لـ«فيسباكو»، فيديل أيمار تاميني، إن الدورة الـ28 للمهرجان تدور حول موضوع «السينما الإفريقية وثقافات السلام» في سياق الأزمة.

وعلى مسرح ضخم، قدّم نحو 60 راقصاً عرض «20 مليون متطوّع للدفاع عن الوطن»، في إشارة إلى قوة متطوّعة مدنية تدعم جيش بوركينا فاسو، قاموا بمحاكاة القتال على صوت قرع الطبول