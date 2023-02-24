ورش لطهاة مشهورين ومسابقات ماستر شيف بجوائز قيمة للمشاركين

دشنت متاجر لولو هايبر ماركت رائدة البيع بالتجزئة في المنطقة، مهرجان عالم المأكولات في موسمه الأول لهذا العام، والذي يسلط الضوء على المأكولات والنكهات من حول العالم واحتفاء بالاذواق المتنوعة لمدة 14 يوم حتى 8 مارس 2023. و ستتوفر عروض واسعة في جميع متاجر لولو في الإمارات.

وقد تم إفتتاح المهرجان في كل من أبوظبي ودبي والشارقة، بمشاركة الطهاة المشهورين بانكاج بهادوريا، سمية عبيد، احمد درويش و بمشاركة الممثلة الهندية آن أوغستين، بحضور الادارة العليا لمجموعة لولو في كل من لولو هايبر ماركت بمركز التجارة العالمي ابوظبي، لولو هايبر ماركت القصيص في دبي و قد شرف افتتاح المهرجان في مدينة العين سعادة الشيخ د. سالم بالركاض العامري في لولو الكويتات في العين.

وقد سبق ان تم الإعلان عن شعار المهرجان وفعالياتها بواسطة يوسف على موسليام، العضو المنتدب ورئيس مجلس ادارة مجموعة لولو في جناح الشركة بمعرض جلفود 2023 بمركز التجارة العالمي دبي.

وسيستمتع متسوقون لولو باكتشاف خيارات واسعة من الاطباق الشهية من حول العالم، بداية من طعام الشوارع إلى الماكولات البحرية والمنتجات الصحية و الحلويات اللذيذة. مع توفر خصومات وعورض كبيرة على كل الاصناف والاجهزة المنزلية. وتعد هذه الفعالية هي الفرصة المثالية لترقية مستلزمات المطبخ .

وتصل الخصومات على أجهزة المطبخ حتى 50% تشمل الغلايات الهوائية، أجهزة المايكرويف، الخلاطات، العصارات وأواني الطهي. كما تتوفر خصومات مميزة على المنتجات الطازجة خلال هذا المهرجان تشمل الفواكة والخضروات، اللحوم الطازجة، الوجبات الجاهزة والمحمصة وغيرها.

وعدا عن عروض المنتجات الواسعة، تنظم لولو مسابقات طهي متنوعة في 3 مواقع رئيسية هي: لولو كابيتال مول في أبوظبي، لولو هايبر ماركت سليكون سنترال مول و لولو الكويتات في العين.

وسيمنح عشاق الطهي فرصة لعرض مهاراتهم في الطهي والابداع لتحضير وجباتهم المفضلة وربح جوائز قيمة تصل حتى 3000 درهم . بالاضافة إلى ذلك ستقوم طاهية ماسترشيف الشهيرة بانكاج بهادوريا، بتقديم ورشة طبخ مجانية على الهواء مباشرة لكل عشاق الطعام الذين يودون اكتساب مهارات جديدة في الطبخ.ويمكن لجميع المهتمين التسجيل في هذه الفعاليات لدى قسم خدمة العملاء داخل متاجر لولو.

ويمكن للمتسوقين عبر موقع لولو الإلكتروني الاستمتاع بخصم إضافي 20% عند الشراء أونلاين عبر استخدام بطاقات ماستر كارد الائتمانية في الفترة من 23 حتى 25 فبراير 2023.

وقال سليم أم. ايه، مدير مجموعة لولو: " نحن سعداء بتدشين أحد أهم فعالياتنا السنوية - مهرجان عالم المأكولات- والذي يقدم للمتسوقين الكرام تجربة استثنائية للتعرف على النكهات من حول العالم. نحن ملتزمون في لولو هايبرماركت بتوفير منتجات عالية الجودة من حول االعالم وتقديم تجربة تسوق عالمية الطراز".

