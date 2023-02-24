«جثة» بيكاسو بـ 45 ألف يورو

أثارت نسخة طبق الأصل شديدة الواقعية لـ «جثة» بيكاسو، يظهر فيها مرتديا القميص المخطط باللونين الأزرق والأبيض المعتاد ومسجى على شاهد قبر، موجة واسعة من الجدل على نطاق واسع.

ويحمل التمثال الذي نحته الفنان الإسباني يوجينو ميرينو عنوان (هنا توفي بيكاسو)، وهو إدانة لاستغلال مظهر الفنان لأغراض تجارية وسياحية، خاصة في مدينة ملقا، مسقط رأس بيكاسو.

وذكرت صحيفة «إل باييس» أن طوابير طويلة من رواد المعرض وقفت أمام العمل، المعروض للبيع مقابل 45 ألف يورو.

