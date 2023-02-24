تشارك باريس هيلتون أول صورة لها مع فينيكس نجل كارتر ريوم

كشفت باريس هيلتون النقاب عن صورها الأولى لها ولزوجها المولود الجديد كارتر ريوم، فينيكس بارون هيلتون ريوم.

التقطت نجمة الواقع مع ابنها في أول صور وجهه على الإطلاق لمقابلة حصرية مع Glamour UK. أعلنت عن وصول طفلها على وسائل التواصل الاجتماعي في 25 يناير.

في إحدى الصور شوهدت وهي تحمل طفلها النائم وتقبل وجهه. وأظهرت صورة أخرى هيلتون تحتضن طفلها وهو نائم على كتفها بينما كان زوجها يقف خلفهما.

انعكست نجمة "الحياة البسيطة" على الأمومة في النشر وتدفقت على مولودها الجديد، الذي ولد عن طريق بديل.

قالت لصحيفة Glamour UK: "أنا مهووسة بملاكي الصغير وعندما ينظر إلى عيني، أذوب". "إنه طفل جيد."

وقالت: "نخطط لتسميته فينكس، وهو الاسم الذي حددته منذ سنوات عندما كنت أبحث عن مدن وبلدان ودول على الخريطة أبحث عن شيء يناسب باريس ولندن".

في مكان آخر في مقابلتها مع Glamour، قالت هيلتون إنها أرادت في البداية إبقاء أخبار الأطفال سرية قبل اختيار الإعلان عن وصول Phoenix على Instagram.

قالت: "شعرت أن حياتي كانت عامة جدًا، وأردت حقًا أن أبقيها خاصة". "بالطبع، كان من الصعب عدم إخبار أي شخص، لأنه وقت مثير للغاية. لكنني أحببت أيضًا أن أكون قادرًا على مشاركة هذا مع كارتر فقط ".

لقد انفتحت مؤخرًا حول الحفاظ على خصوصية حياة ابنها المولود حديثًا، وقالت لهاربر بازار إنه في اليوم الذي ولدت فيه فينيكس، دخلت المستشفى تحت اسم مختلف وارتدت ملابس تنكرية. وأوضحت كذلك أنها كانت ترتدي باروكة شعر مستعارًا سمراء وقلنسوة للحفاظ على "هذه التجربة الكاملة" المتمثلة في تنمية أسرتها لنفسها.