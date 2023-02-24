«احبّــها واحـب طاريها»

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، صوراً على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي «سناب شات» مع الهجن الفائزة في مهرجان ختامي المرموم، الذي اختتمت منافساته، أمس، إذ فازت مؤسسة هجن العاصفة بالبندقية والشداد، بعدما حسم «أشهب» لهجن العاصفة المنافسة على البندقية الذهبية للزمول المفتوح، بينما نالت المؤسسة شداد الزمول المحليات عن طريق «المندفع».

ويولي ولي عهد دبي الهجن ومنافساتها أهمية خاصة، نظراً لقيمتها التراثية، وأهمية المحافظة على سلالاتها، وكل العادات التي ارتبطت بها، وهو القائل في مطلع إحدى قصائده، التي حملت عنوان «سلام لاهل الهجن»:

يا مفكرين الهـجن اخلّيها

وشـلون اخلّيهـا وانا أغليها

أهيم فيها مـن صغـر سنـي

واحبّــها واحـب طاريها.