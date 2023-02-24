«الواقع الافتراضي» يدخل صفوف مدرسة في غزة

ينهمك طلاب مدرسة البسمة الحديثة في غزة، بتعلّم مكونات الخلية البشرية في بيئة ثلاثية الأبعاد، من خلال سماعات الرأس ومقابض خاصة بالواقع الافتراضي.

ويقضي التلاميذ بعض حصصهم الدراسية في أول فصل دراسي للواقع الافتراضي في قطاع غزة، ويستكشفون بشكل تفاعلي عالم العلوم والرياضيات والهندسة.

وتقدم مدرسة البسمة الحديثة في غزة لطلابها منهجاً عملياً يستخدم رسومات ثلاثية الأبعاد لتجربة المواد بشكل مباشر. وبحسب مدير العلاقات العامة في المدرسة، أحمد الناطور، فإن «الطلاب قادرون على استيعاب المعلومات بشكل أفضل، من خلال فصول الواقع الافتراضي الدراسية، مقارنة بالفصول الدراسية العادية».