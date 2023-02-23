حديقة حيوانات براغ تستقبل أول صغير بنغول في أوروبا

ولد صغير بنغول صيني في حديقة حيوانات براغ وهو في حالة جيدة بعد تعرضه لاضطرابات أولية، حسبما أعلنت حديقة الحيوانات يوم الخميس.

الولادة هي الأولى لحيوان آكل النمل الحرشفي، المهدد بالانقراض بشدة، داخل حظائر في أوروبا.

في الأيام القليلة الأولى بعد ولادة الصغير في 2 فبراير ، شعر القائمون على الحديقة بالقلق لأن الحيوان كان يفقد وزنًا.

وجرى اكتشاف أن السبب كان أن الأم، رون هوو تانغ، لم يكن لديها ما يكفي من الحليب.

وبعد التشاور مع خبراء من تايوان، تم تقديم برنامج للتغذية الاصطناعية بحليب قطة وتم تحفيز الأم على إنتاج المزيد من حليبها.

وأدى ذلك إلى تحسن الأمور، وتعبر حديقة الحيوانات حاليا عن تفاؤل حذر بشأن الصغير الذي لا يزال بدون اسم رسمي، ولكن أطلق عليه مؤقتا ”المخروط الصغير” لأنه يشبه مخروط التنوب.

كانت حديقة حيوانات براغ استقبلت الحيوان النادر من تايوان العام الماضي، لتصبح ثاني حديقة حيوانات أوروبية تربي هذا النوع.

جاءت الأم رون هوو تانغ والأب قوه باو من حديقة حيوانات تايبيه، المربي الرئيسي لهذه الثدييات التي يتم اصطيادها بكثافة من أجل قشرتها ولحومها.

تشير تقديرات إلى أنه تم الاتجار بنحو 200000 حيوان بنغول في عام 2019 بسبب قشرته التي تستخدم في الطب التقليدي بآسيا وأماكن أخرى.

وجاء وصول حيوان آكل النمل الحرشفي إلى براغ بعد توتر في العلاقات بين جمهورية التشيك والصين. ويعود ذلك إلى عدة أسباب منها قرار براغ إلغاء اتفاقية التوأمة المبرمة مع بيجين، وتوقيع اتفاق مماثل في عام 2020 مع العاصمة التايوانية تايبيه والذي تضمن التعاون بين حدائق الحيوان في المدينتين.

انفصلت تايوان عن البر الرئيسي للصين في خضم حرب أهلية عام 1949، لكن بيجين تعتبر الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي جزءا من أراضيها.