دبي في موسمها الفني.. واحة تزهو بالإبداع

طيف واسع من النشاطات الفنية والمعارض، يقدمها موسم دبي الفني 2023، إذ تحفل أجندته بمجموعة من الفعاليات الفنية والموسيقية التي تبرز مكانة دبي العالمية، وتجاربها الثقافية الاستثنائية.

وترفع نسخة الموسم الجديد التي تقام برعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، شعار «تجول في عالم الفن والإبداع»، وتقدم باقة مبادرات متنوعة تتحول معها دبي إلى واحة من الفنون الشاملة طوال الشهر الجاري، ومارس المقبل.

وانطلق موسم دبي الفني بالتزامن مع مهرجان طيران الإمارات للآداب، في مطلع الشهر الجاري، ويتواصل مع مهرجان سكة للفنون والتصميم الذي ينطلق غداً، علاوة على معرض «آرت دبي»، وعروض «دبي أوبرا»، وأمسيات «ليالي الفن»، والعديد من الأنشطة الترفيهية والمعارض في صالات الفنون.

ويعبر موسم دبي الفني في جوهره عن روح دبي وقدرتها على استقطاب الفنانين والمبدعين من أنحاء العالم، بفضل ما تمتلكه من إمكانات جعلت منها أرضاً خصبة للمواهب، وحاضنة للمشاريع الفنية والثقافية، وورش العمل والجلسات النقاشية والمعارض المبتكرة وفنون الأداء والموسيقى، وسواها. كما يفتح موسم الفن الآفاق أمام الأدباء والفنانين والمثقفين للتعبير عن إبداعاتهم في مختلف المجالات.

بيئة

وتعكس فعاليات الموسم الجهود المبذولة في مجال إيجاد بيئة فنية مستدامة وداعمة لرواد الأعمال وأصحاب الأفكار، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب. وتحمل نسخة الموسم الحالية برامج مختلفة تسهم في تعزيز مكانة دبي وجهةً جاذبة لأهل الفكر والثقافة والفنون، وعاصمة للاقتصاد الإبداعي بحلول 2026، وتعزيز ريادتها في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية، ما يتماشى مع «أجندة دبي الاقتصادية» D33 الرامية لأن تكون الإمارة ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.

استشراف المستقبل

واستهل موسم دبي الفني فعالياته مع مهرجان طيران الإمارات للآداب، الذي استضاف شخصيات أدبية عالمية وعربية، بينما أطل مهرجان مذاق دبي على جمهوره بتجارب مملوءة بفنون الطهي المتنوعة التي يقدمها أفضل الطهاة والمطاعم في دبي والمنطقة. واحتفالاً بالذكرى الـ50 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات واليابان، نظمت «دبي للثقافة» معرضاً لصور التقطت لدبي في عام 1962، ويضم صوراً فريدة للإمارة التقطها المصور الياباني يوشيو كاواشيما من صحيفة «سانكي شيمبون» أثناء زيارته إلى دبي ومنطقة الشرق الأوسط في ذلك العام. في حين يقود عرض AYA المقام في «وافي سيتي» جمهوره في رحلة إبداعية تزودهم بخبرات تفاعلية جديدة، عبر ما يقدمه من تجارب نوعية توفرها 12 منطقة مختلفة، تمتاز كل منها بطابعها وفنونها الخاصة التي تعتمد على أحدث التقنيات.

وسيكون الجمهور على موعد مع الدورة الـ11 من مهرجان سكة للفنون والتصميم الذي تنظمه «دبي للثقافة» في حي الفهيدي التاريخي الذي يستمر حتى الخامس من مارس المقبل، ويمثل المعرض احتفالاً بالفنون البصرية، عبر تقديمه باقة من الإبداعات الفنية، بمشاركة كوكبة من المواهب المحلية والإقليمية.

أما منطقة القوز والسركال أفينيو، فستستضيف سلسلة من الفعاليات الثقافية الإبداعية، وتشمل العديد من المعارض الفنية والمحادثات والتجارب المتنوعة، من بينها مبادرة «تري سكول»، التي تتيح للجمهور فرصة التعليم واكتشاف تجارب الآخرين، كما تضم أيضاً «جولات الفن» المصممة لتقديم طرق بديلة للتفاعل مع عوالم الفنون والانخراط فيه، والتأني في استيعاب أعمال الفنانين بوعي عميق.

تجارب متنوعة

ويتضمن برنامج موسم دبي الفني أيضاً النسخة الـ16 من معرض «آرت دبي» الذي تستضيفه مدينة جميرا من الأول حتى الخامس من مارس المقبل، ويقدم لزواره فرصة مشاهدة الفنون المعاصرة والحديثة من أنحاء العالم، ومتابعة العديد من ورش العمل والجلسات النقاشية تقدمها نخبة من الخبراء والفنانين، يناقشون فيها موضوعات متعلقة بمجالات الفن. كما سيشهد المعرض عقد جلسة «متحف الاتحاد» التي تنظمها «دبي للثقافة» وتجمع فيها عدداً من الفنانين والمبدعين، بهدف تقديم أفكار جديدة مستلهمة من الحرف اليدوية، بحيث تعكس نظرتهم لمستقبل هذه الحرف.

بينما سيقدم معرض «فنون العالم دبي» الذي ينطلق في التاسع من مارس المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، فرصة مشاهدة أكثر من 4000 عمل، يقدمها 300 معرض وفنان دولي تحت سقف واحد. وتمثل الأعمال أنواعاً مختلفة من الفنون التشكيلية ولوحات الخط العربي و«الغرافيتي» وسواها، ويُعد «فنون العالم دبي» أكبر معرض فني للبيع بالتجزئة في المنطقة وبأسعار معقولة.

كما تنطلق في دبي مجموعة من المعارض الفنية في إطار الموسم الفني، منها المعارض التي تقدمها منصة «فاوندري»، على مدار ثلاثة أيام بدءاً من الغد حتى 26 الجاري، بالتعاون مع كل من «كلمات» و«آرت إن سبيس» في منطقة البوليفارد في وسط مدينة دبي.

ويضمّ «Boulevart» قائمة من أبرز الفنانين المشهورين على مستوى العالم، بما يشمل أكثر من 40 فناناً مشاركاً في نحو 25 معرضاً، إلى جانب عدد من الجلسات الحوارية، ومشاريع Web3، فضلاً عن سلسلة من الدورات التعليمية، ما يسهم في تعزيز التفاعل والتواصل والحوار المشترك مع الحضور.

كما تنطلق مجموعة من المعارض الفنية في عدد من الصالات، منها معرض نجوم الغانم وعنوانه «خارج الإطار»، في غاليري عائشة العبار، والمعرض الاستيعادي للفنانة كوثر صبري، في النادي الثقافي العربي، ومعرض نور للفنان أنطوني جيمس، في «أوبرا غاليري»، ومعرض «على ضفاف الخور»، للفنان عبدالجبار ويس. ينطلق «آرت دبي» في الأول من مارس المقبل، ويستمر حتى الخامس من الشهر نفسه.

تجارب ترفيهية

على هامش المشهد الفني والثقافي في دبي، تنظم خلال موسم دبي الفني مجموعة من الفعاليات الترفيهية، منها احتفاء سوق M2L في «جيت أفينيو.. مركز دبي المالي العالمي»، بالترفيه والفن والطعام، إذ يتيح السوق الذي تمكن زيارته حتى 19 مارس المقبل، فرصة معايشة تجارب مختلفة وتذوق نكهات جديدة من أنحاء العالم.

كما تستعد «دبي أوبرا» لتقديم سلسلة من العروض الموسيقية والمسرحية، التي تبرز إبداعات المواهب الإقليمية والعالمية في مجالات الفنون الأدائية والموسيقى.

• الموسم يعبر في جوهره عن روح دبي وقدرتها على استقطاب الفنانين والمبدعين من أنحاء العالم، بفضل ما تمتلكه من إمكانات.

• 4000 عمل يقدمها 300 معرض وفنان دولي تحت سقف واحد، خلال «فنون العالم دبي».



• الجمهور على موعد غداً مع الدورة الـ11 من مهرجان سكة للفنون والتصميم، الذي تنظمه «دبي للثقافة» في حي الفهيدي التاريخي.