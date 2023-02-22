محمد منير يغني في أبوظبي

تستضيف أبوظبي السبت المقبل حفلاً غنائياً للمطرب المصري محمد منير، في منطقة «الساحة» في ممشى القناة.

ويأتي حفل محمد منير ضمن العديد من الفعاليات التي سينظمها ممشى القناة، الوجهة المائية الجديدة التي رسخت مكانتها كمركز حيوي للفعاليات والترفيه في أبوظبي.

وتضم القناة، أحد المعالم البارزة في العاصمة، ناشونال أكواريوم، حوض الأسماك الأكبر في المنطقة؛ إذ يحتوي على أكثر من 46 ألف نوعاً من الكائنات المائية، بالإضافة إلى ذا بريدج لايف ستايل هب، المركز الصحي للياقة البدنية، وبكسول جايمنج للألعاب الافتراضية، وغيرها.