أطلق النار على أطفال مازحوه برمي كرات ثلج على سيارته

سُجن رجل «متهور وعنيف» لمدة 16 عامًا لإطلاقه النار على مجموعة من الأطفال ألقوا كرات ثلج على سيارته.

وأُدين ويليام كارسون وفقا لصحيفة «ديلي ستار» في تهمتين تتعلقان بإصابة متهورة من الدرجة الأولى وخمس تهم تتعلق بتهور من الدرجة الأولى بتعريض السلامة للخطر في نوفمبر.

وكان سبعة أطفال يصطفون لرمي كرات الثلج على حركة المرور في ميلووكي، ويسكونسن، الولايات المتحدة، عندما استاء كارسون 27 عامًا منهم، ونزل غاضبا من سيارته وفي يده مسدس. وأفادت تقارير أنه أطلق النار على المجموعة فأصاب اثنين من الأطفال.

وقال المحققون في القضية، الذين طلبوا توقيع عقوبة بالسجن 25 عامًا على كارسون، إن الأطفال أصيبوا في الفخذ والذراع، بينما أصيبت سترة الطفل الثالث برصاصة.

وزُعم أنه عاد إلى سيارته وانطلق بالسيارة بلا اكتراث. واعتقل بعد ذلك بأيام بينما كان يقود سيارته «تحت تأثير المخدرات».

وقال القاضي مايكل هانراهان خلال جلسة النطق بالحكم في ميلووكي، «هناك هذا الجانب الآخر من الاندفاع، والتهور، والعنف - أعتقد أنه متمركز حول الذات»، مضيفًا 10 سنوات من الإشراف الممتد في حكم الرجل. وطالب الرجل من القاضي التسامح معه لرعاية أطفاله ولكن دون جدوى.