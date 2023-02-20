شقق صغيرة للبيع في موسكو.. مساحتها 8 أمتار

ذكرت شركة «ميتريوم» الروسية للتحليلات، أنه قد تم عرض شقق صغيرة للبيع في موسكو، للمرة الأولى، بمساحة لا تزيد على 8.8 أمتار مربعة، بحسب ما أوردته قناة «آر تي عربية» الروسية، أمس. وأضافت الشركة أن سعر هذه الشقق المعروضة في مجمع سكني بجنوب العاصمة الروسية، يبلغ 4.3 ملايين روبل (أي أكثر من 58 ألف دولار).

وتابعت أن متوسط مساحة الشقق في المباني الجديدة بموسكو انخفض بشكل عام خلال الشهر الماضي بواقع 0.4 متر مربع. وذكرت أنه في السابق كانت مساحة أصغر شقة في موسكو تبلغ 9.8 أمتار مربعة.