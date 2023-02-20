«نازكا» يطلق جديده.. قائمة غداء العمل الفاخرة

يعدّ مطعم «نازكا»، الذي تم افتتاحه حديثاً، لإطلاق قائمة غداء عمل جديدة وشهية ورائعة، ينتظر أن تنال إعجاب كل محبّي تناول الطعام في جلسة عملية عند منتصف النهار. ويقع «نازكا» في الطابق الـ12 من فندق «العنوان فاونتن فيوز»، ويتميّز بإطلالته الرائعة على برج خليفة ووسط مدينة دبي، ويمنح روّاده الخيار بين تناول الطعام في الصالة الداخلية، أو في التراس الخارجي.

ويستوحي مطعم «نازكا» أجواءه وأطباقه من «خطوط نازكا» الشهيرة في صحراء البيرو، ويقدّم قائمة غداء تجمع بين فنون الطبخ في كل من اليابان والبيرو. وتعكس هذه القائمة الأسلوب الفريد المعتمد في مطبخ «نيكاي»، وتسلّط الضوء على أفضل ما في المطبخين المذكورين، ما ينتج عنه تجربة طعام خاصة لا تُنسى. صُمّمت قائمة غداء العمل الجديدة بدقّة لتشمل أفضل تشكيلة من الأطباق الشهية الكفيلة بإرضاء جميع الأذواق. مقابل 125 درهماً، يمكن لروّاد هذا المطعم اختيار الحساء لمباشرة جلسة الغداء، ونوعين من المقبلات، وطبق واحد من السوشي، وطبق رئيس واحد، إضافة إلى الحلوى. يستقبل «نازكا» روّاده بين الساعة 12 ظهراً والساعة الرابعة مساءً، من الإثنين إلى الجمعة، ليستمتعوا بجلسة غداء عمل لا مثيل لها.