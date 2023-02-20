علامة Newby Teas تفتتح أول مجلس شاي للذواقة في أبوظبي

أعلنت Newby Teas، علامة الشاي الفاخرة التي تتخذ من لندن مقراً لها، عن افتتاح مجلس الشاي الأول الخاص بها في أبوظبي، لتمنح عشّاق الشاي فرصة الاستمتاع بأجود أنواع الشاي. ويتميز المجلس بموقعه في «أبراج نيشن تاورز»، ويدعو الذوّاقة والباحثين عن تجارب غامرة إلى اكتشاف التراث والأصالة والنكهات، مع تشكيلة من خلطات الشاي النادرة والفاخرة من جميع أنحاء العالم.

ويوفر مجلس الشاي من علامة Newby Teas ثلاثة أصناف متنوّعة من الشاي المميز، بما في ذلك: شاي رويال قهوة، وشاي ديلكيت أولونج النادر من جبال تايوان، وخلطة جولشان من أوراق الشاي النادرة، إضافة إلى توليفة مميزة من الشاي الأسود والأخضر.

وتتميز تجربة الشاي في المجلس بأجواء أصيلة بين القطع الفاخرة المعروضة، مثل الأواني الفضية العتيقة من العصر الفكتوري، وصولاً إلى أكواب الشاي المزيّنة برسومات يدوية، إضافة إلى كؤوس الشاي التقليدية بلون العنبر المميز. ويكتمل التقديم مع تشكيلة «تشيترا» الفنية لتعكس عراقة تقليد مجلس الشاي بكل تفاصيله. ويمكن للضيوف الاسترخاء في الردهة الهادئة أو الجلوس في ردهة الأعمال. كما يتميز المجلس بمساحته التي تتسع للاجتماعات بأعداد كبيرة، مع الحفاظ على جودة التجربة ومستوى عالٍ من الخدمات التي تلبي تفضيلات الجميع.

ويشكّل مجلس Newby Teas وجهة استثنائية وسط صخب المدينة، كما يعكس أصالة تقليد تناول الشاي خلال المناسبات واللقاءات الاجتماعية في الثقافة الإماراتية. ويتألق تصميم المجلس الداخلي بمصابيح يدوية الصنع على شكل ورقة الشاي في السقف.