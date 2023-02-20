«شات جي.بي.تي» يجتاز امتحانات كلية الطب بنتيجة «جيد»

أظهرت دراسة علمية أن تقنية المحادثة بالذكاء الاصطناعي «شات جي.بي.تي» تستطيع التعامل مع الاختبارات الاكاديمية لطلبة دراسة الطب، مشيرة إلى أن هذه التقنية نجحت في تحقيق نقاط مطلوبة عدة مرات في ثلاثة أجزاء نظرية من امتحان طلبة الطب في الولايات المتحدة.

وبعد استبعاد الإجابات الغامضة، وجد الباحثون أن إجابات «شات جي.بي.تي» الصحيحة في الوقت المخصص لكل سؤال راوحت بين 52.4% و75%. كما تباينت الإجابات بحسب جزء الامتحان ونوع المهمة المطلوبة من الدارس.

يذكر أن اجتياز الاختبار يحتاج إلى حصول الطالب على 60% من الدرجة النهائية، مع تغيير طفيف من عام لعام.

وبحسب الباحثين، تفوق برنامج «شات.جي.بي.تي» في الامتحان على تطبيق مناظر تم تطويره حصرياً لمحاضرات الطب الحيوي واسمه «باب ميد جي.بي.تي».

في الوقت نفسه اضطر الباحثون للقبول بحقيقة أن برنامج الذكاء الاصطناعي «شات جي.بي.تي» يقبل فقط الأسئلة المكتوبة ولا يستطيع التعامل مع الأسئلة التي تحتوي على صور. واستخدم الباحثون أثناء الدراسة 350 سؤالاً من الأسئلة الخاصة بامتحان الترخيص الطبي الأميركي في الصيف الماضي. يذكر أن امتحان الترخيص الطبي الأميركي هو امتحان من ثلاثة أجزاء على الطلبة اجتيازه ليتم السماح لهم بممارسة الطب في الولايات المتحدة.