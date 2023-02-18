بروس ويليس يعاني نوعاً نادراً من الخرف

تفاقم مرض الممثل الأميركي بروس ويليس إذ بات النجم الذي اضطر إلى الاعتزال في ربيع عام 2022 يعاني نوعاً مستعصياً من الخرف وفقاً لتشخيص طبي جديد.

وكان ويليس (67 عاماً) الذي جسّد لسنوات دور البطل المقدام في أفلام الحركة وأبرزها سلسلة «داي هارد»، مصاباً في الأساس بحبسة (فقدان القدرة على الكلام)، وهو اضطراب لغوي ينجم عن تلف في الدماغ. إلا أن عائلته أعلنت في بيان أن مرضه «تطور» منذ العام الفائت، وأن «تشخيصاً أكثر دقة أفاد بأنه يعاني الخرف الجبهي الصدغي».

وأضافت الأسرة «لسوء الحظ، ليست الصعوبات التواصلية سوى أحد أعراض المرض الذي يعانيه بروس»، مبديةً ارتياحها لحصولها «أخيراً على تشخيص واضح».

ويشكّل التنكس الجبهي الصدغي مرضاً تنكسياً عصبياً ذا صلة بمرض الزهايمر. وقد يعاني المصابون بالتنكس الجبهي الصدغي مشاكل في الذاكرة وتغيرات سلوكية وحتى صعوبة في الكلام أو الحركة.

وأوضح البيان الذي حمل توقيع زوجة ويليس الحالية إيما هيمنغ ويليس، وزوجته السابقة الممثلة ديمي مور، وبناته رومر وسكاوت وتالولا ومابيل وإيفلين أن «ما من علاج متوافر اليوم لهذا المرض». وأملت العائلة في أن «يتغير هذا الواقع في السنوات المقبلة».

وبدأ نجم ويليس بالأفول قبل مرضه واعتزاله، لكنّ صورته بقيت في الأذهان كأحد أشهر ممثلي أفلام الحركة في هوليوود. وعُرف بروس ويليس بداية في ثمانينات القرن الـ20 من خلال مسلسل «مونلايتينغ» التلفزيوني

• أعراض المرض مشاكل في الذاكرة وتغيرات سلوكية وصعوبة في الكلام أو الحركة.