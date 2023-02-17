رسائل حب من الحرب العالمية الثانية تعود لإبنة العاشقين

أعيدت رسائل حب فقدها جندي في الحرب العالمية الثانية منذ فترة طويلة إلى ابنته بعد 30 عامًا من اكتشافها خلال مشروع تجديد منزل في نيويورك.

وقالت دوتي كيرني ،51 عامًا، إنها وزوجها كانا يحطمان الجدران القديمة في الجزء العلوي من منزلهما في ستاتن آيلاند الذي اشتروه في التسعينيات عندما عثروا على مجموعة من الرسائل كتبها جندي الحرب العالمية الثانية كلود سميث لزوجته ماري سميث. ونقلت وكالة "يو بي آي" عن كيرني قولها إنها قرأت الرسائل عدة مرات على مر السنين واستلهمت مؤخرًا محاولة تعقب عائلة المؤلف بعد أن شاهدت بث "محقق الإرث" على منصة "تيك توك" لتشيلسي براون. وتواصلت كيرني مع براون التي وافقت على المساعدة في القضية.

وتم الاستعانة بمساعدة موقع علم الأنساب MyHeritage.com، الذي تمكن من التعرف على ابنة سميث، كارول بوهلين، التي تعيش في فيرمونت.

وتمت إعادة الرسائل إلى الابنة التي انتشرت صورها وهي تقرأ ممتنة رسائل الحب بين والديها لأول مرة.