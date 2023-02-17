مهرجان الشيخ زايد يواصل فعالياته المميزة

يشهد مهرجان الشيخ زايد فعاليات مميزة مخصصة لزواره من كل أفراد المجتمع خلال الأسبوع الجاري، تتضمن العديد من الأنشطة المُمتعة والمُشوقة.

ومن أبرز الفعاليات خلال هذا الأسبوع في المهرجان، عروض الفرقة الموسيقية للقيادة المركزية للقوات الجوية الأميركية، وعروض إكستريم ويك أندز، وعروض الألعاب النارية الكبرى، ومسيرة الحضارات العالمية، إضافة إلى قائمة ثرية من الفعاليات والعروض الترفيهية الكبرى التي تتنوع بين الثقافية والترفيهية.

ويستضيف المهرجان في الـ17 من فبراير الجاري أعضاء من الفرقة الموسيقية للقيادة المركزية للقوات الجوية الأميركية، حيث تتكون الفرقة من موسيقيين من الطراز العالمي، تم تدريبهم في أفضل المدارس والمعاهد الموسيقية الأميركية والعالمية، الذين تطوعوا لاستخدام مواهبهم للخدمة في سلاح الجو الأميركي كموسيقيين.

وتستمر خلال الأسبوع نفسه المسابقات اليومية للأكلات الشعبية الإماراتية، التي أصبحت تحظى بشهرة كبيرة وسط عشاق وهواة الطبخ من المجتمع المحلي، وتتضمن ثماني مسابقات، حيث تستغرق كل مسابقة 12 يوماً لكل أكلة، ويكون التحكيم النهائي في اليوم الـ12.