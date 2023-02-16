قتل «حبيبة عمره» وتزوج في نفس اليوم

أحالت محكمة في دلهي، الأربعاء الماضي، رجلاً متهمًا بقتل ما اسمته بـ «حبيبة عمره» التي ارتبط معها لسنوات طويلة، ليتزوج بغيرها في ذات يوم قتلها.

وقالت شرطة دلهي وفقا لصحيفة «تايمز اوف انديا» أن سهيل جهلوت قتل حبيبته ونقل جثتها لخارج منطقة سكنه، حيث أودعها في ثلاجة، وغادر بعدها للزواج من امرأة أخرى في ذات المساء.

وتم القبض على جهلوت في الرابع عشر من فبراير الجاري اي في نفس يوم «الفلانتاين»، بعد أن وصلت معلومة للشرطة تفيد بأن الشاب البالغ من العمر 24 عامًا ربما يكون قتل حبيبته، ولا سيما أن هاتف الضحية لم يكن يستجيب لاتصالات أهلها.

وبناء على معلومات الشرطة منح رئيس قضاة العاصمة فرع الجريمة في شرطة دلهي الحق باحتجاز المشتبه به لمدة خمسة أيام لاستجوابه والتأكد من مكان الجريمة بالضبط والطريق الذي سلكه بعد ارتكاب الجريمة المزعومة.

وعثرت الشرطة على جثة المرأة البالغة من العمر 23 عاما بناء على أدلة قدمها المتهم.

وقالت الشرطة إنه عندما علمت نيكي بزفاف صديقها، دخلت في جدال حاد معه، وكان الشابين قد اتفقا على الزواج، وتابعت الشرطة إنه، عندما واجهت الضحية المتهم بشأن زواجه، قتلها باستخدام كابل البيانات الخاص بهاتفه المحمول في سيارته، ثم احتفظ بجسدها في ثلاجة قبل أن يغادر ليحتفل بزواجه من امرأة أخرى، ولكن دون أن يستمر «شهر عسله» أكثر من أربعة أيام.