«دبي لأصحاب الهمم» في ضيافة «ليغولاند دبي»

استضاف منتجع ليغولاند دبي، 25 من أعضاء وعضوات نادي دبي لأصحاب الهمم (من أصحاب الهمم جسدياً وفكرياً)، الذين تراوح أعمارهم بين 16 و45 عاماً، ومعهم 25 من المشرفين والمتطوعين، لقضاء يوم بحديقة ليغولاند دبي الترفيهية، والاستمتاع بألعاب الركوب ومناطق الجذب، وكثير من الفعاليات، وذلك استمراراً لمبادرات المسؤولية المجتمعية الخاصة بمنتجع ليغولاند دبي.

يذكر أن النادي تأسس في عام 1993، وتم تأسيس قسم خاص للسيدات في يوليو 2002، بكل ما يتطلبه من تجهيزات، هديةً من المغفور له، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.