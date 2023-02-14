أم بولندية لسبعة أطفال تلد خمسة توائم

قال مسؤولو مستشفى في جنوب بولندا، إن أما بولندية لسبعة أطفال أنجبت بنجاح خمسة توائم مبتسرين.

ولد الصبيان والبنات الثلاث في عملية قيصرية، يوم الأحد الماضي، في الأسبوع الثامن والعشرين من الحمل بمستشفى الجامعة في كراكوف.

يزن الأطفال ما بين 710 و1400 غرام، وتم وضعهم جميعا في حضانات وإعطاؤهم دعما للتنفس، لكن الأطباء قالوا إنهم جميعا بخير، نظرا للولادة المبكرة.

وقالت والدة التوائم الخمسة، دومينيكا كلارك (37 عاما)، في مؤتمر صحافي في كراكوف، إنها تشعر "بتحسن كبير مما كنت أتوقع".

وأضافت "إذا كان لديك نظام، ونهج هادئ وموقف إيجابي، فمن الممكن أن تعيش حياة رائعة حقا مع مثل هذه المجموعة الكبيرة من الأطفال".

وتتراوح أعمار أطفال كلارك وزوجها البريطاني الآخرين بين 10 أشهر و12 عاما، ومن بينهم زوجان من التوائم.