ريهانا تضع حداً للتشويق.. وتشعل مواقع التواصل

أمتعت المغنية ريهانا الجمهور بأغانيها في استراحة ما بين الشوطين في نهائي بطولة كرة القدم الأميركية (سوبر بول)، قبل أن تعلن أنها حامل مجدداً، في نبأ أشعل مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح ممثل عن الفنانة لمجلة «ذي هوليوود ريبورتر»، أن النجمة المتحدرة من بربادوس تنتظر طفلها الثاني، بعد أقل من عام على ولادة ابنها من مغني الراب أساب روكي في 13 مايو الماضي.

وظهرت الفنانة (34 عاماً) على منصة معلقة فوق أرض ملعب ستيت فارم في مدينة غلينديل بولاية أريزونا الأميركية، حيث أقيمت المباراة النهائية لبطولة كرة القدم الأميركية للمحترفين.

وفيما قامت ببعض الحركات الراقصة، فإن أول مليارديرة تؤدي عرضاً ضمن مباريات «سوبر بول» (إذ تُقدّر ثروتها الشخصية بـ1.4 مليار دولار)، قدّمت أداءً رصيناً نوعاً ما، وهو أمر غير معتاد مقارنة مع الإبهار الزائد في الاستعراضات خلال الحدث السنوي.

وتركزت تعليقات المتابعين على حمل ريهانا الذي ظهر من خلال بطنها المستدير خلال العرض. وكتبت مراسلة قناة «إن بي سي» في دالاس هولي فورد على «تويتر»: «ريري حامل؟». كذلك كتبت أليكسا لارديري، من نيويورك، أن «ريهانا قد تكون حاملاً، لكنّ شكل جسمها قد يكون عائداً» لكونها أنجبت قبل فترة وجيزة، قبل أن يضع الناطق باسم ريهانا حداً للتشويق.